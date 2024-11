Bove è la chiave dello stato di grazia della Fiorentina: ecco come lo sfrutta Palladino

Getty Images

: i viola, che in serata saranno impegnati nella gara casalinga di UEFA Conference League contro i ciprioti del PAFOS,Traguardo, quello dei sette successi di fila in campionato, raggiunto solo in un’altra occasione nella loro storia (nel 1960), come riportato da Opta.. Sia l’ex Juve che il francese arrivato dalla sponda rossonera di Milano si sono conquistati il posto a suon di gol e di prestazioni convincenti, ma

- L’ex giocatore della Roma infatti sta fungendo anche da esterno sinistro di centrocampo (oltre che da centrocampista centrale) e la sua presenza, talvolta ‘camuffata’ da giocatore laterale, sta garantendo grande solidità ai viola, che: lo abbiamo visto anche nell’ultimo turno di campionato contro il Como, con Sottil subentrato a Cataldi che ha servito l’assist a Kean per il gol del 2-0 che ha chiuso di fatto la partita.