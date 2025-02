Fiorentina, Bove: "Potrei togliere il defibrillatore, ne parlo con i medici. Voglio tornare a giocare a giugno"

La sua storia ha commosso l'Italia da quando si è accasciato a terra al 16' della partita fraed Inter per il malore occorsogli. Oggista bene e, a pochi giorni dalla sua ospitata al festival di Sanremo, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha toccato tanti temi: "In questo periodo tante persone mi hanno scritto raccontandomi di avere avuto un problema simile al mio:, che non è così rara, e soprattutto che non sono un supereroe nell'essermi ritrovato a doverla affrontare."

- ", reagire immediatamente: se non posso farci niente, mi dico “andiamo avanti, vediamo cosa posso fare subito per stare meglio. Capire le cause di quello che mi è successo è stato il passo successivo. Sono tornato subito con la squadra,L’idea che è passata è un po’ quella. Invece ci sono alti e bassi.."- "Ricordo davvero poco, che ero in campo e che a un certo punto ha cominciato a girarmi la testa come quando ti alzi troppo velocemente dal letto, ho avvertito una sensazione di spossatezza… e basta.. Se ricordo qualcosa dei momenti in cui ho perso conoscenza? No, il nulla. Mi hanno raccontato, però, che quando ero in ambulanza ho fatto un po’ di casino: gridavo, mi dimenavo, dicevo cose a caso. Ho urlato “Fiorentina” fortissimo. Mi hanno dovuto legare."

"Sincero? “Ammazza che figura di… davanti al mondo intero. Ma non potevi scegliere un altro momento?!”.. “Perché proprio nel momento migliore della mia carriera?”. Subito dopo, però, ho capito di essere stato molto, molto fortunato., col soccorso a portata di mano: in 13 minuti ero in ospedale. Non so come sarebbe andata, se fosse successo in un’altra circostanza. Dopo aver metabolizzato, mi sono sentito la persona più felice del mondo"

- "Mi fa paura non avere, per la prima volta nella mia vita, una routine. Non ho uno schema da seguire, posso fare quello che voglio.Non sono appagato allo stesso modo. Triste? Ma no, zero. So che questo è un periodo, una condizione temporanea.. Ho ancora qualche visita da fare, i medici devono incrociare tutti i dati.": qui da noi la salute viene prima dell’individuo, e non sto dicendo che sia una regola sbagliata. Ma all'estero sì, praticamente ovunque. Gliel’ho detto, il calcio è troppo importante per me, non posso permettere a me stesso di mollare così. Io ci riprovo, senza ombra di dubbio.. E se fosse estero, non mi spaventa. Già quest’estate sono stato vicino ad andare a giocare all'estero (Nottinngham Forest, ndr). Non ho difficoltà ad adattarmi, mi basta trovare una mia routine."

- "Me lo sono chiesto tante volte. È un obiettivo, un sogno grande. Giocare in Nazionale significa entrare nella storia. Ma ora che mi è successo quello che mi è successo, devo ancora capire bene quali siano le regole in proposito.. Quella è la cosa più importante. Il giorno in cui andando ad allenarmi non mi sentissi più felice, sarei il primo a dire "ciao a tutti". Scommetterei sul primo".