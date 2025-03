Fiorentina, Bove ricoverato ad Ancona: esami approfonditi per capire la natura del malore e le chance di giocare in Italia

, un'eccellenza nel campo della Cardiologia e Aritmologia, presieduta da Antonio Dello Russo. Secondo Il Messaggero, la scelta è stata fatta di comune accordo con la, soprattutto in ottica di un. Dopo l'arrivo ad Ancona di mercoledì, ieri ha svolto i primi test diagnostici e gli accertamenti specifici per capire quali sono state le cause del malore del 1° dicembre scorso., utili per la diagnosi e magari per una possibile operazione, sono attesi. Gli esami fatti dal calciatore viola, spiega il quotidiano, consistono nello studiare, tramite dei piccoli cateteri la conduzione elettrica del cuore nelle camere cardiache. In caso ci fossero delle anomalie, Bove verrebbe trattato con delle ablazioni, oppure impiantando dei dispositivi che controllano il ritmo del cuore tipo pacemaker o defibrillatori interni. L'obiettivo dei medici presenti ad Ancona è capire se Bove si trovi in presenza di una cardiopatia strutturale, oppure no.

La Fiorentina ha confermato tutto quanto attraverso una nota ufficiale: "ACF Fiorentina informa che, nella giornata di ieri, giovedì 20 Marzo, il calciatore Edoardo Bove è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’AOUM diretta dal Prof. Antonio Dello Russo, con la supervisione del Prof. Paolo Zeppilli consulente del giocatore.