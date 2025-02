Fiorentina, Bove sul palco dell'Ariston? Carlo Conti potrebbe portarlo a Sanremo

Getty Images

La sua storia ha commosso tutto il mondo del calcko e non solo. In tanti hanno temuto il peggio quando Edoardo Bove si è accasciato a terra privo di sensi al 16' di Fiorentina-Inter del primo dicembre 2024. Poi la corsa in ospedale, le cure dell'ospedale di Careggi e, finalmente, il risveglio che ha fatto tirare un enorme sospiro di sollieo a tutti. Oggi, a cui è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, non può scendere in campo con la Fiorentina, ma è rimasto a fianco di Palladino diventando un vero e proprio membro in più dello staff tecnico viola. E La Gazzetta dello Sport in edicola stamani delinea un interessante scenario che potrebbe portarlo sul palco di Sanremo.

- Secondo la rosea, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, noto tifoso della Fiorentina, potrebbe pensare di portarlo direttamente sul palco dell'Ariston per raccontare la sua storia. Il ragazzo non figura ancora nell'elenco degli ospiti della kermesse ma potrebbero esserci degli sviluppi in tal senso