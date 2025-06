Fiorentina, bozza d'intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno

. Il club viola, che deve sistemare la propria panchina dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, è bisognoso di un tecnico che possa portare esperienza e palmares per affrontare il triplo impegno per il quarto anno consecutivo e che possibilmente sia in grado di gestire una piazza in agitazione dopo i recenti sviluppi.La scelta è ricaduta sul tecnico emiliano, impegnato ancora con l'Al-Nassr ma entusiasta all'idea di ritornare in Italia, accostato ultimamente anche a Juventus e Atalanta. La Fiorentina, secondo quanto riporta Violanews, ha messo su con Pioli una

Pioli ha già allenato la Fiorentina tra il 2017 e il 2019, prima dell'avvento della proprietà italo-americana targata Rocco Commisso, subentrato ai fratelli Della Valle poco dopo le dimissioni dell'allenatore, cui era succeduto Vincenzo Montella. Durante il biennio del primo Pioli a Firenze, il legame tra la piazza ed il tecnico è stato cementato dalla tragedia della morte dell'allora capitano viola Davide, il 4 marzo 2018.