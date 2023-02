Artur Jorge è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Braga. Queste le parole del tecnico dei portoghesi: "Sappiamo cosa ci aspetta. Noi vogliamo essere competitivi confermando i valori che il club ha mostrato nell'ultimo periodo. Facendo in modo che risultato e prestazioni siano all'altezza."Mi aspetto la stessa Fiorentina dell'andata, con valori che non rispecchiano la loro classifica. L'aspettativa è di una Fiorentina che farà vedere cosa sa fare, rispettando comunque l'avversario.No. Fa parte del mio lavoro preparare le gare con massima volontà di centrare un risultato. Difficile, molto, ma non impossibile. L'obiettivo è mettere in discussione il risultato. All'andata la Fiorentina ha sfruttato i nostri errori, stavolta spero succeda al contrario.La Fiorentina schiera sempre il centrocampo che si muove molto. Anche nella zona difensiva avversaria. Sono giocatori che giocano in modo dinamico. Il compito del Braga è fermare questo atteggiamento. Il Braga ha avuto più possesso, dovremo lavorare su questoNessuno in particolare. Chi ha giocato un po' meno avrà la possibilità di mettersi in mostra. Le rimonte storiche le vedo come una speranza. La possibilità è ridotta ma c'è. Scendere in campo dopo un4-0 non è facile. Ma bisogna aggrapparsi al contesto, che potrebbe dare una possibilità.- Una che rispetti il Braga, non perdendo la propria identità, dominando il gioco e creando occasioni. Non penso vedremo una Fiorentina diversa.