poco reattivo sulla rete di Castro. Constatazione che vale in più di un’occasione durante la garaqualche discesa delle sue, il gol di Mandragora nasce da una sua progressione.passo deciso in avanti dopo la prestazione nel derby prova con personalità anche la conclusione a più riprese.Djalo lo manda al bar con facilità estrema sul 2 a 0 ospite. Poi cresce, ma l’errore è da matita bluAveva ben impressionato contro Lazio e Juve. Mostra qualche insicurezza in una serata che si preannunciava da incubo. Ma fa il suo dovere tutto sommatosi fa bruciare da Gomes in occasione del vantaggio ospite. In generale da quella parte il Braga dà l’impressione di far più male. Non benissimo: conferma di essere in salute, trova un gol da centravanti nel momento più difficile rendendosi utilissimo in entrambe le fasi. Prezioso.le gambe tremano un po’, sarebbe strano il contrario alla prima da titolare in Europa. Troppo frenetico.: minuti utili per riprendersi dall’infortunio. Positivo: Solità qualità in mezzo al campo a cui Italiano non rinuncia mai, suo l’assist per il gol di Mandragora, per quello di Saponara e per quello di Cabral. La Fiorentina si accende quando si accende lui. E stasera Jack brillacontinua a dare l’impressione di essere stanco ma si rende comunque pericoloso con un paio di conclusioni aeree.prezioso in ripartenza, ma lo specchio della porta resta una chimera.il gol da rapace lo troverebbe anche ma il VAR glielo annulla misteriosamente. Poco male. Mette il sigillo sulla vittoria con il gol che gli vale la terza partita di fila a segno, come sempre in spaccata. Jovic è avvertito: partita alla Bernardo Silva. Gioca compassato ma dirige la manovra offensiva sventagliando per il campo e dettando sempre i tempi della manovra. Il gol è una perla di talento.qualche apertura interessante, il pallone fra i piedi gli sfugge difficilmentel’inizio shock fa presagire il peggio, ma alla lunga si capiscono le scelte di Bonaventura e Saponara. La squadra non perde la bussola neanche nel momento più difficile. Aggiusta il tiro in corsa con i cambi. Gli ottavi sono stra meritati. Ma adesso serve il cambio di passo in Serie A.Tiago Sa 6,5, Mendes 6,5, Niakatè 6 (dall’81’ Serdar 5,5), Oliveira 5,5, Borja 5,5, Pizzi 6 (dal 62’ Racic 6), Castro 7, Gomes 6,5, A. Horta 5 (dal 62’ R. Horta 5,5), Djalo 6,5 (dal 72’ Bruma 6), Banza 6,5 (dal 72’ Ruiz 5), All. Jorge 6