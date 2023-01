Salvatore Sirigu è un nuovo rinforzo per la Fiorentina. A commentare la trattativa che lo ha portato a lasciare Napoli e il Napoli è il suo procuratore Giovanni Branchini. Ecco le sue parole a ‘Il Pentasport’.



PRESENTE - ‘È un atleta ancora performante. Ha vissuto una stagione difficile al Genoa ma ha comunque fatto 10 clean sheet. Al Napoli aveva presupposti diversi ma si è fatto apprezzare anche lì. È stato utile a tutto l'ambiente napoletano, già in passato era stato vicino alla Fiorentina. Siamo felici. Vuole essere preso in considerazione e lottare per il posto da titolare’.



NAZIONALE – ‘Ha vissuto l'epoca di Buffon e dell'eccitazione Donnarumma. Lì son stati commessi errori, perché Gigio poteva giocare anche in Under 21 a quell'età. Ma il nostro CT non perde occasione per convocare 16enni perché strappa applausi. Ma senza pensare al danno che fa portando ragazzini in azzurro che non hanno la struttura per reggere.’