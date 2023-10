Josip Brekalo, esterno della Fiorentina, ha parlato a TMW:



"Sì, c'erano altre squadre di Serie A ma volevo venire solo qua. Sono molto contento, la squadra ha fatto una grande stagione, la scorsa, con due finali. Peccato non averne vinta almeno una, però anche quest'anno abbiamo un'altra occasione. Siamo di nuovo in Europa e in Coppa Italia possiamo provare a ripeterci. Io voglio dare una mano a questa squadra".