Fiorentina, Brekalo verso la Dinamo Zagabria. L'agente conferma: 'Accordo vicino'

L'avventura di Josip Brekalo sembra essere terminata dopo appena un anno dal suo arrivo in riva all'Arno. A darne conferma è direttamente Andy Bara agente dell'ex Torino che parla così ai microfoni di sportske: "Josip ha tanta voglia di arrivare alla Dinamo e le trattative sono in una fase avanzata. E' disposto a rinunciare a dei soldi pur di vestire la maglia azzurra e rimanere in vista agli occhi del CT Dalic. Credo che i due club siano vicini ad un accordo, sono ottimista"