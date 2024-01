Fiorentina, Brekalo verso la Dinamo Zagabria. Ma manca l'intesa sulla formula

Potrebbe non essere così vicina la cessione di Josip Brekalo alla Dinamo Zagabria, almeno secondo quanto scrive il portale croato germanijak.hr. La Fiorentina, infatti, non avrebbe ancora trovato l'intesa giusta con la società corata. La Dinamo Zagabria, si legge, vorrebbe prendere il giocatore in prestito con un diritto o un obbligo di riscatto. La Fiorentina, dal canto suo, vorrebbe cedere il ragazzo solamente in prestito secco.