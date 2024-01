Fiorentina, ecco Brian Rodriguez. L'agente conferma: 'Lo aspettano. Vi svelo la durata del contratto'

Ci siamo, ancora poche ore e la Fiorentina potrà abbracciare il suo nuovo esterno offensivo. Brian Rodriguez, esterno classe 2000 in forza al Club America, si prepara a vestirsi di viola e dopo le indiscrezioni uscite sui giornali in questi giorni arriva anche una conferma da parte degli ambienti vicini al ragazzo. In particolare, Edgardo Lasavia, che fa parte del suo entourage, ha parlato in un'intervista ai colleghi uruguaiani di Sport890 e ha sostanzialmente confermato il trasferimento imminente.



FARE I BAGAGLI - "Spero che Brian Rodriguez faccia le valigie. La Fiorentina gli offre un contratto quadriennale con quinto facoltativo, l’America si tiene una percentuale. La Fiorentina lo sta aspettando a braccia aperte". Parole inequivocabili dell'agente che conferma come la fumata bianca definitiva sia ormai imminente. Il ragazzo si dovrebbe trasferire a Firenze per una cifra vicina ai 7 milioni di euro complessivi. Si attende una forte accelerata nelle prossime ore con Rodriguez che si spera possa essere regolarmente a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano per l'importantissima sfida contro l'Inter in campionato fissata per domenica 28 gennaio.