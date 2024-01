Fiorentina: Brian Rodriguez a un passo, ecco a quanto si può chiudere

La Fiorentina potrebbe a breve tirare fuori dal cilindro il nome del suo nuovo esterno d'attacco per rimpinguare la rosa. Un profilo che non è mai emerso in maniera preminente nel corso delle scorse settimane ma che pare più vicino che mai: Brian Rodriguez del Club America. Uruguaiano ma militante in Messico, per lui sono pronte ad aprirsi le porte della Fiorentina e del Viola Park in tempi brevi, scrive il Corriere Fiorentino.



CONTATTI - La società gigliata riprenderà da oggi i contatti col club messicano per provare ad arrivare alla sintesi definitiva. Il ragazzo, classe 2000, potrebbe passare in Viola per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Anche se permangono alcuni dubbi sulla sua condizione fisica: "Fermo dai primi di ottobre per un problema al ginocchio, e la parziale rottura del legamento collaterale, Rodriguez è rientrato la scorsa notte nel match che l’America ha vinto 2-0 sul Querétaro, nel finale di gara e per l’occasione dirottato sulla destra piuttosto che nel ruolo originario di ala sinistra". In ogni caso, si legge, piovono conferme su una chiusura dell'affare che appare imminente e Barone e Pradè attendono le ultimissime e definitive risposte del Club America.