Pessime notizie dall'infermeria viola. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, Franck Ribery non ha recuperato dall'infortunio che lo aveva costretto a saltare la gara con la Sampdoria. Nonostante la sua forza di volontà, il francese - scrive la Rosea - sarà dunque indisponibile anche per la prossima sfida salvezza contro lo scatenato Spezia di Italiano. Lo staff medico viola spera in un recupero per la trasferta successiva contro l'Udinese.