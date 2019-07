Mentre negli Stati Uniti continua a gonfie vele l'esperienza della Fiorentina, con la vittoria contro il Chivas Guadaljara, a Moena va avanti il ritiro dei giovani viola, con Bigica che allena un gruppo di ragazzi e giocatori in cerca di una nuova squadra. Sfida delicata quella di oggi, contro il Bari, che si appresta a disputare una Serie C di alto livello, con acquisti del calibro di Mirco Antenucci dalla Spal. I giovani viola hanno disputato una buona gara, riuscendo ad essere pericolosi e a non lasciare grandi occasioni ai pugliesi, terminando la partita con il risultato di 0-0.