Mediacom Communications Corporations ha riportato i risultati relativi al trimestre chiusosi il 30 giugno 2020. Nel periodo contrassegnato dall’epidemia del Coronavirus, Rocco Commisso può ritenersi molto soddisfatto dei numeri della sua azienda che appare in continua crescita. I ricavi sfondano il muro dei 500 milioni di dollari, mentre l’utile è di 218 milioni, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Il presidente della Fiorentina, inoltre, ha commentato:



"Mediacom è andata in forte controtendenza, registrando il proprio novantaquattresimo trimestre consecutivo di crescita dei ricavi anno su anno, un traguardo unico e impressionante per gli annali dell’economia e della finanza americana. Sin dalla fine del 2018, nonostante i prestiti e i movimenti finanziari sostanziali per l’acquisizione e l’operatività di ACF Fiorentina, abbiamo saldato oltre 300 milioni di dollari di debito grazie alla capacità crescente di Mediacom di generare liquidità".