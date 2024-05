Fiorentina, Burdisso al passo d'addio: "Lasio un club da due finali europee. Ora devo andare oltre"

Getty

Il direttore tecnico della Fiorentinaè pronto a dire addio ai colori viola. Dopo l'intervista ai canali ufficiali della società toscana, l'ex calciatore fra le altre di Roma ed Inter affida ai suoi profili social un altro messaggio in cui ci tiene a salutare la città che lo ha accolto: "Essere il Direttore dell'Area Tecnica della Fiorentina è stata una responsabilità e un lavoro che mi ha entusiasmato e coinvolto ogni ora del giorno. Sono arrivato in un club che aveva sfide molto complesse da affrontare, e alla fine di questa stagione lascerò uno che avrà giocato due finali europee in tre anni."

"Durante questo periodo abbiamo costruito una squadra competitiva e siamo cresciuti in tutte le aree. Penso di essere migliorato anche io, sia a livello professionale che personale.e gli strumenti per accompagnare la crescita di giocatori e staff. Insieme creiamo un ambiente di lavoro che persegue l’eccellenza. E questo mi riempie di orgoglio. È ora di andare oltre, di fare un nuovo passo nella mia carriera per realizzare la mia visione di Direttore Sportivo."