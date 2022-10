Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato a Doble Merito di alcune operazioni del club viola.



NICO GONZALEZ - : "Avevamo bisogno di un giocatore forte in quel ruolo. Quando si acquista un giocatore del genere il merito non è di una sola persona, ma di un gruppo che ha fatto una serie di valutazioni e preso determinate decisione: è così che funziona una società"



COMMISSO - "Ora è facile dire che Nico Gonzalez è un giocatore forte, ma al tempo la Fiorentina e Commisso hanno fatto uno sforzo enorme per acquistarlo. Nico lo seguivo da tempo: mi sono resto conto subito che poteva essere adatto al gioco viola perché è un giocatore capace di ricoprire più ruoli, è molto funzionale e intelligente".



JULIAN ALVAREZ - "L'interesse per lui era reale ma non c'è mai stata alcuna trattativa. Il nostro scouting lo aveva individuato, ma tra questo e intavolare una trattativa ce ne vuole".