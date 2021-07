Il Direttore Tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha parlato ai canali ufficiali della società viola: queste le sue dichiarazioni sui Nazionali gigliati usciti vittoriosi dalle competizioni continentali:



"Copa America? L’ho vista di notte, ma ne è valsa la pena. Da tanto aspettavamo questa vittoria e inoltre c’erano tre nostri ragazzi viola. È stata un’edizione molto particolare, i giocatori sono stati in bolla per 45 giorni e non si è saputo fino all’ultimo che la finale si sarebbe giocata in Brasile. L’Argentina è andata là e ha vinto. I ragazzi viola? Periodo molto positivo. Pezzella è quello con più esperienza, ha giocato molte partite ed è stato continuo. Martinez Quarta ha fatto l’esordio e ha dimostrato di essere all’altezza. Si è confermato. Nico Gonzalez è stata una delle sorprese del torneo. È stato anche immerso nel suo trasferimento in viola, ma è rimasto concentrato e motivato. Cosa vuol dire vincere la Coppa? È una spinta per la carriera. Loro arriveranno qui super motivati, come anche Pulgar e Castrovilli".