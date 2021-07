All'interno della consueta panoramica di mercato, La Nazione (Firenze) si sofferma su due giocatori che fanno già parte della rosa della Fiorentina. Youssef Maleh e Gabriele Ferrarini, entrambi rientranti da Venezia dove hanno giocato in prestito. Maleh potrebbe diventare il nuovo Castrovilli, inteso come giocatore-sorpresa che si guadagna la conferma in ritiro e stupisce tutti nel primo anno di Serie A. Il ruolo è lo stesso: mezzala sinistra. Anche Ferrarini si è messo in mostra in Laguna, sebbene il suo compagno abbia rubato più l'occhio con gol e assist geniali. La Fiorentina vuole riflettere bene prima di lasciarli andare per nuovi prestiti.