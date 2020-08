La Fiorentina sta seguendo molti prospetti per il centrocampo, alla ricerca del giocatore giusto da dare a Iachini. Un nome che i viola stanno seguendo, come sottolinea La Repubblica, è quello di Marc Roca, spagnolo classe '96 dell'Espanyol, retrocesso in seconda divisione. Su di lui, però, c'è forte la concorrenza dell'Atalanta.