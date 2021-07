La Nazione (Firenze) scrive che al Marsiglia manca un milione di euro per colmare la distanza tra l'offerta formulata nei giorni scorsi e la domanda della Fiorentina per Lirola. Ci sono ancora giorni di trattativa da vivere, ma alla fine il desiderio dello spagnolo di tornare in Francia verrà esaudito, e i viola, si legge, andranno sul sostituto designato: Davide Zappacosta del Chelsea, lo scorso anno in prestito al Genoa, che dovrebbe costare una cifra intorno ai 6 milioni di euro.