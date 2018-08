Edimilson Fernandes ha le sembianze dell'ultimo tassello da inserire tra le pedine di una squadra modellata durante tutto l'arco del mercato. Le esigenze erano chiare, sono state colmate, tranne quella posizione davanti alla difesa: Badelj è stato sostituito, numericamente ma non qualitativamente. Anche se solamente il tempo potrà giudicare Norgaard e le soluzioni alternative scelte da Pioli. Ma per una formazione che è fatta, ci sono svariati esuberi da piazzare.



IN ENTRATA - L'unica valigia in uscita che potrebbe scaturire un altro acquisto da parte della Fiorentina è quella di Dragowski. Il portiere polacco si accinge a disputare il terzo anno in panchina e lo spazio è esiguo. Un patrimonio che non ha fretta di essere ceduto, ma che "non può permettersi un'altra stagione fuori dalle rotazioni", come ammesso dall'agente. Se partisse, Corvino punterebbe su un dodicesimo d'esperienza, a basso costo e che possa fare da chioccia a Lafont.



SITUAZIONI REMUNERATIVE - Saponara ed Eysseric, i due dilemmi di questo mercato: piede in partenza, aereo ancora non decollato. Le genovesi lottano per il primo, le francesi sondano il secondo. Niente, però, si è ancora concretizzato. Si aspetta che le pretese della Fiorentina - che per la coppia ha speso quasi quindici milioni di euro - si affievoliscano. Il prestito sembra la soluzione più probabile.



SENZA SPAZIO - Ce ne sono tanti. Tantissimi. La scorsa settimana, in un solo giorno, la Fiorentina ha ufficializzato quattro cessioni. E in questi giorni dovrà fare altrettanto. Thereau piace a SPAL e Parma, ma persiste il problema legato all'ingaggio; Olivera e Cristoforo potrebbero finire in Spagna, dato che il ritorno in patria è da escludere a causa della chiusura del mercato uruguaiano. Infine, i giovani: da Hristov a Zekhnini, fino a Baroni, tutti in attesa di una collocazione. E potrebbe essere ceduto in prestito anche Sottil.