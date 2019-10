Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per annunciare il proprio rinnovo soffermandosi anche sul suo primo gol in Serie A, arrivato a San Siro contro il Milan: "Da piccolo ero un grande tifoso del Milan e forse mi è dispiaciuto un po'. Mi stavo quasi emozionando dopo aver segnato perché segnare in questo stadio è incredibile per ogni calciatore. A chi mi ispiro? A Kakà e Ronaldinho".