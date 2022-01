Arthur Cabral è pronto ad iniziare ufficialmente la sua avventura alla Fiorentina: il brasiliano ex Basilea si è presentato in mattinata in una clinica privata del centro di Firenze per sostenere le visite mediche, una volta superate le quali metterà la sua firma sul contratto che lo legherà ai viola fino al 2026. Per lui 1,7 milioni a stagione e il non facile compito di provare a non far rimpiangere il capocannoniere della Serie A.