Arthur Cabral è intervenuto a Sky in occasione del media day organizzato dalla UEFA in vista di Fiorentina-West Ham. Queste le sue parole: "Dobbiamo stare tranquilli e dobbiamo giocare bene, non possiamo permetterci di giocar male. Dopo il Sassuolo penseremo alla finale. Abbiamo grandi calciatori che comunque restano umili. Io mi sento bene, il problema alla caviglia è superato. Spero di aiutare i miei compagni. Jovic? E' importante che entrambi stiamo bene, lui è tornato anche al gol. Siamo due belle opzioni per Italiano, il problema su chi debba giocare è suo."