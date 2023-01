Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Italiano ha detto che se avessi segnato nel secondo tempo avrei meritato 10 in pagella? Lo penso anche io, sicuramente mi farà rivedere questo episodio tutta la settimana. Anche sul finire dell'anno avevo fatto belle partite. Abbiamo cominciato bene, me compreso che ho fatto una bella partita e segnato. Ma serve sempre migliorare".



MANCANZE - "Io potevo fare un gol in più o un assist... Dobbiamo migliorare, quando abbiamo tante occasioni dobbiamo segnare di più per vincere queste partite".