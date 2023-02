Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli: "Sappiamo di poter fare di più, giocare meglio. Abbiamo fatto una buona partita, ma non siamo felici di questo pareggio per quante occasioni abbiamo creato. Sia quando sono titolare che quando entro dalla panchina devo fare del mio meglio. In Portogallo ho fatto bene, oggi quasi segno due gol per vincere. Mi sento in forma, ho recuperato dal problema al flessore. Faccio sempre del mio meglio".