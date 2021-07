Oggi La Nazione (Firenze) fa il punto sugli obiettivi della Fiorentina a centrocampo: per aprire una trattativa con l'Inter per Sensi occorre qualcosa di diverso da un'idea-scambio, mentre Ricci dello Spezia è disponibile da svincolato.



Prima, però, la Viola vuole capire bene quali siano i margini per due giocatori che interessano, ovvero Niklas Dorsch, mediano tedesco Under 21 del Gent, e Mattia Zaccagni del Verona. Sul primo c'è anche il Sassuolo e il suo valore, salvo rilanci, si attesta sui 10 milioni. Cifra, questa, valida anche per un eventuale prestito con diritto di riscatto su Zaccagni, che è gradito da Italiano e gradirebbe la destinazione fiorentina,