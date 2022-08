Come analizzato più volte negli scorsi giorni la Fiorentina è alla ricerca di un centrale difensivo, possibilmente di piede destro, per completare il reparto arretrato. Con un Martinez Quarta ancora lontano dal miglior stato di forma e Nastasic che non ha mai convinto a pieno Vincenzo Italiano, il tecnico ha richiesto un altra pedina per non aver ulteriori problemi durante la stagione. Per un centrale che dovrebbe arrivare, ce n'è però un altro che non sembra proprio interessato a lasciare Firenze. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato l'attuale situazione di Matija Nastasic che, nonostante giochi veramente poco, non sembra essere intenzionato a cambiare aria. Nelle ultime settimane ha rifiutato le offerte di Empoli e Lecce, dimostrando di non voler rinunciare allo stipendio da 1.6 milioni di euro che la Fiorentina gli garantirà fino a giugno 2023. Se davvero il club riuscisse a piazzare un colpo dietro è molto probabile che, a meno che non cambi idea di qui alla fine del mercato, il serbo farà la fine di Kokorin alternandosi tra panchina e tribuna.