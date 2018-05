Fiorentina-Cagliari 0-1 (primo tempo 0-1)



Rete: 37’ Pavoletti



Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Badelj, Benassi (61’ Saponara), Veretout, Chiesa, Eysseric (46’ Falcinelli), Simeone. A disp.: Dragowski, Cerofolini, Gaspar, Hristov, Olivera, Dabo, Cristoforo, Dias, Thereau. All.: Pioli.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis, Barella, Ionita (69’ Pedro), Padoin, Deiola (85' Andreolli), Farias (88’ Dessena), Pavoletti. A disp.: Rafael, Miangue, Crosta, Romagna, Cossu, Caligara, Sau, Giannetti, Han. All.: Lopez.



Arbitro: Valeri di Roma.



Ammoniti: 41’ Pezzella (F), 66' Biraghi (F), 68’ Barella (C), 86' Pavoletti (C).



Espulso: 90+6' Veretout per doppia ammonizione.