Fiorentina-Cagliari 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 28’ s.t. Vlahovic (F)

Assist: 28’ s.t. Callejon (F)

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski, Milenkovic, Pezzella (38 ’p.t. Quarta), Igor, Caceres (28’s.t. Venuti), Pulgar, Amrabat, Biraghi, Callejon (37’s.t. Borja Valero), Bonaventura, Vlahovic (37’s.t. Kouame). All. Prandelli

Cagliari (4-3-3): (4-3-3): Cragno; Pisacane (34’s.t. Zappa), Godin, Walukievicz, Lykogiannis; Nainggolan (34’s.t. Ounas), Marin, Oliva (41’s.t. Cerri); Sottil (41’s.t.Cerri), Simeone (35’s.t. Pavoletti), Joao Pedro. All. Di Francesco

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Ammoniti: 9’s.t. Oliva (C), 32’s.t. Biraghi (F), 41’s.t. Tramoni (C), 45’s.t. Pavoletti (C)