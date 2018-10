Fiorentina-Cagliari 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 15' st Chiesa (F), 25' st Pavoletti (C)



Assist: 25' st Faragò (C)



Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Fernandes, Gerson (33' st Eysseric), Veretout, Chiesa, Pjaca (25' st Mirallas), Simeone (41' st Vlahovic). All. Pioli.



Cagliari (4-3-2-1): Cragno, Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Padoin, Barella, Bradaric, Ionita, Castro (45' st Dessena), Pedro, Cerri (17' st Pavoletti). All. Maran.



Arbitro: Giacomelli di Trieste.



Ammoniti: 21' pt Ionita (C), 15' st Barella.