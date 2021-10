Fiorentina-Cagliari 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 21’ p.t. rig. Biraghi, 42’ p.t. Gonzalez, 4’ s.t. Vlahovic



Assist: 42’ p.t. Saponara



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi (s.t. 22’ Terzic); Bonaventura (s.t. 37’ Duncan), Torreira (s.t. 37’ Amrabat), Maleh (s.t. 22’ Castrovilli); Saponara (s.t. 29’ Callejon), Vlahovic, Gonzalez. All.: Italiano.



Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres (p.t. 24’ Bellanova) , Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa (s.t. 13’ Pereiro), Marin, Deiola (s.t. 13’ Grassi), Nandez; Joao Pedro, Keita (s.t. 13’ Pavoletti). All.: Mazzarri.



Arbitro: Rapuano di Rimini.



Ammoniti: 20’ p.t. Keita (C), 3’ s.t. Marin (C)