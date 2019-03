Fiorentina e Cagliari tengono vivo il ricordo di Davide Astori. Ieri a Betlemme sono iniziati i lavori per la costruzione di un campo da calcio in memoria del capitano viola, scomparso il 4 marzo 2018 a 31 anni. Il progetto è finanziato da entrambi i club italiani in collaborazione con la fondazione Assist for peace, che nel 2015 aveva già realizzato un altro campo sportivo aperto ai bambini di tutte le etnie e le religioni nella città vecchia di Gerusalemme.