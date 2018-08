Riccardo Saponara, centrocampista offensivo della Fiorentina, piace al Cagliari, che lo vede come alternativa a Joao Pedro, soprattutto se il brasiliano dovesse essere squalificato per doping. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Viola chiede il prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro.