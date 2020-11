Josè Maria Callejon, arrivato in estate alla Fiorentina, è stato fermato nelle ultime settimane dal Covid-19, dopo essere risultato positivo al test. Lo spagnolo, dopo aver passato il tempo necessario in isolamento si è nuovamente sottoposto ai tamponi, seguendo tutto il protocollo, risultando finalmente negativo. Guarito, quindi, l'ex Napoli è rientrato e sta seguendo il protocollo per rientrare in gruppo. Potrebbe essere a disposizione già per la gara di domenica contro il Benevento.