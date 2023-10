Quella di stasera contro il Cagliari, scrive questa mattina il Corriere Fiorentino, è un'occasione da non perdere per la Fiorentina. I viola, infatti, con una vittoria al Franchi raggiungerebbero a quota 14 punti in classifica la zona Champions agganciando in un colpo solo Napoli e Juventus. Di fronte ci sarà però il Cagliari dell'ex Claudio Ranieri e non è difficile immaginare il copione della gara: Fiorentina riversata in avanti e Cagliari che tenta di chiudere gli spazi. Serviranno dunque calma e pazienza per tentare l'aggancio in zona Champions per Bonaventura e compagni.