Fiorentina, cambia anche la dirigenza. Burdisso lascerà a fine stagione

Grandi movimenti in casa Fiorentina in vista del prossimo mercato. Ma le trattative non riguarderanno solamente la rosa dei calciatori ma anche il parco dirigenti. E novità in questo senso sono attese per quello che riguarda l'attuale direttore tecnico violaArrivato in viola nel 2021, Burdisso aveva alle spalle un passato come dirigente del Boca Juniors e, dopo tre stagioni dal suo approdo a Firenze l'ex difensore è pronto a salutare la Fiorentina. A lanciare l'indiscrezione sono i colleghi di Sky che danno per assodato il suo addio ai colori viola al termine della stagione. Burdisso ha contrinuito a portare a Firenze giocatori del calibro di Nico Gonzalez, Beltran e Infantino.

Da capire quello che potrebbe essere il futuro di Nicolas Burdisso. Particolarmente apprezzato dal tecnico della Roma Daniele De Rossi, il futuro del dirigente potrebbe essere proprio nella squadra capitolina, dove ha lasciato un ottimo ricordo come calciatore