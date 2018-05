Accorgimenti - non da poco - per la Fiorentina. Come riportato da La Repubblica, “ci sta che Mario Cognigni, il presidente esecutivo, vada a occuparsi con particolare impegno della questione stadio, cosa che tra l’altro sta già facendo da almeno cinque anni. Si parla di una promozione a presidente di Gino Salica, ma non sarebbe un passaggio semplice. In ogni caso, pur aumentando i suoi poteri, Salica non surclasserebbe Cognigni che resterebbe formalmente il numero tre”.



COMUNICAZIONE - “Dovrebbe restare al suo posto Elena Turra - prosegue il quotidiano - più che perfetta nell’arte della diplomazia e, in questa difficile stagione, bravissima nella gestione mediatica del dramma di Davide Astori (era molto amica del calciatore e della compagna). Chi invece esce di scena è la fiorentina Laura Masi; al suo posto tornerà a Firenze Tommaso Bianchini, già alla Fiorentina e con molte esperienze all’estero. Per tornare qui lascerà il Venezia”.



DONNE - Cambiamenti anche nello staff della Fiorentina Women’s: “la prossima potrebbe essere la prima stagione senza due allenatori. Tra Antonio Cincotta e Sauro Fattori, potrebbe essere il primo a restare al suo posto. L’ufficialità dopo la finale di Coppa Italia”.