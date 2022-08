La notizia era già nell’aria da qualche giorno ma adesso è arrivata l’ufficialità. Durante la sfida di domenica scorsa contro il Galatasaray la Fiorentina è rimasta sconvolta dalle condizioni del manto erboso di Grodig. Quella che inizialmente sembrava un problema risolvibile a quanto pare ha mandato su tutte le furie la dirigenza gigliata, ed lo stesso Vincenzo Italiano, che nelle ore successive alla sfida si sono messi subito alla ricerca di una soluzione alternativa per la partita di mercoledi.



Domani infatti la squadra viola ha in programma un’altra amichevole in quell’impianto, contro la nazionale qatariota, e l’intenzione della Fiorentina è stata quella di far di tutto per giocare su un campo in ottime condizioni. Per tutti questi motivi oggi è arrivata la comunicazione da parte del club: Fiorentina-Qatar non si giocherà dunque a Grodig ma, bensì, alla SAK-Arena Nonntal.



La soluzione sarà sicuramente ottimale per le due squadre, che non dovranno più quindi fare i conti con le zolle e buche del campo di Grodig, ma molto meno per i tifosi viola che avrebbero voluto seguire la partita. Si tratta infatti di un impianto privo di tribune e per questo motivo, verosimilmente, non ci saranno tifosi ad assistere alla sfida.