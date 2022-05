Erick Pulgar a fine stagione tornerà alla Fiorentina. Lo fa sapere il portale turco Aksam, secondo il quale il Galatasaray non ha intenzione di riscattarlo dopo averlo preso in prestito; l'idea del club è quella di virare su un altro obiettivo e nel mirino ci sarebbe Axel Witsel in scadenza col Dortmund.