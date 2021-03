Cambieranno le metodologie di allenamento con Beppe Iachini, e di questo la squadra ha subito avuto un assaggio ieri. Come riporta La Nazione, sarà dedicato molto più tempo alla parte fisica ma soprattutto si svolgeranno più sedute in sala video, un aspetto che con il precedente tecnico era stato limitato. L’obiettivo di Iachini (che si avvarrà dell’aiuto del vice Carillo, del preparatore atletico Tafani e del collaboratore Mirra) è quello di dare una forte scarica di adrenalina a Pezzella e compagni per farli arrivare al top della condizione per la sfida contro il Genoa. Confermati nel team di lavoro del tecnico gli ex viola Donadel e Buso, oltre al match analyst Riela.