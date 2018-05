Ieri sera, a margine della Partita del Cuore da lui presentata assieme ad Antonella Clerici in diretta su Rai Uno, Carlo Conti ha avuto modo di parlare con noi di Calciomercato.com anche della sua amata Fiorentina: “La squadra è stata colpita, come tutto il calcio italiano, dalla tragedia Astori e lo spogliatoio poteva reagire in qualsiasi modo, potevamo anche finire in Serie B. Invece hanno saputo reagire da uomini, con la società, quindi merito a questi ragazzi e a Pioli. Peccato per l'Europa svanita all'ultimo ma la società sta ricostruendo per il futuro e spero lo si possa fare con tutta la città intorno alla squadra”.