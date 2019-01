Deludente, non esiste altro aggettivo per descrivere la prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina di Marko Pjaca. L'attaccante croato ha talento da vendere, ma dopo i problemi al ginocchio che hanno condizionato e non poco il suo primo anno alla Juventus il classe '95 non si è più ritrovato e anche a Firenze hanno già fatto marcia indietro dopo aver puntato su di lui a inizio stagione.



TORNA SUBITO - L'arrivo di Luis Muriel è un segnale chiaro su come nell'attacco a disposizione di Stefano Pioli qualcuno sia di troppo e il candidato numero uno a finire fuori dalle rotazioni è proprio Pjaca. La Fiorentina sta addirittura pensando di interrompere subito il prestito (il riscatto non è neanche da prendere in considerazione) e rimandare il giocatore a Torino.



CHI LO VUOLE? - La Juventus è pronta ad accettare le condizioni della Fiorentina, ma non per trattenere il giocatore a Torino. In tanti si sono già informati sulla possibilità di ottenere Pjaca in prestito per i prossimi 6 mesi. Il Cagliari è stato il primo club a muoversi, il Fulham di Claudio Ranieri ha presentato ieri una richiesta ai bianconeri e infine sullo sfondo c'è anche il Milan che nei giorni dell'affare Muriel si è interessata a questa possibilità pur non essendo ad oggi la priorità di Leonardo. In tanti credono ancora nel suo talento, ora tocca a Pjaca dimostrare alla Juve, e alla Fiorentina, che si sono sbagliate.