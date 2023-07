La Fiorentina continua i casting per l'attacco. Come riportato da Tuttosport, la Viola punta su due profili davanti a tutti: quello di Boulaye Dia della Salernitana e quello di Mbala Nzola dello Spezia. Per il primo l'ostacolo rimane il prezzo, superiore ai 20 milioni, mentre per il secondo, valutato tra i 10 e 12 milioni, va superata una concorrenza agguerrita.