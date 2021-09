Come scrive l'edizione fiorentina de La Nazione, sono tempi difficili per Gaetano Castrovilli. ​Il talento pugliese rappresenta una pedina pregiata, ma anche in concorrenza con due giocatori diversi per qualità e concretezza come Maleh e Duncan. Una nuova panchina col Genoa sabato sancirebbe una discesa nelle gerarchie di Italiano per il numero 10 viola.