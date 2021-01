Dopo il match contro il Crotone, Gaetano Castrovilli ha parlato così a DAZN: "Sono stati bravi i miei compagni ad essere concreti oggi. Ciò che ci era mancato nelle ultime partite lo abbiamo dimostrato. Ho giocato da mezzala, nel mio ruolo. Mi trovo bene con Franck e con Vlahovic: in allenamento proviamo le azioni ed oggi ci è venuta bene".



COMMISSO - "Mi ha detto che si raccomanda e che mi vuole bene".



RIBERY - "Franck mi sgrida perché vuole che tiri in porta. Tante volte salto l'uomo e poi la passo, invece lui ha ragione. Devo migliorare ancora nei gol e negli assist per aiutare la squadra".



POSIZIONE - "Devo migliorare molto sotto il punto di vista tattico. Il mister mi sta dando una grossa mano e spero di migliorare presto".