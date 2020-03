Gaetano Castrovilli è sempre più il faro della Fiorentina del presente e del futuro, insieme all'amico Chiesa, nonostante le tante pretendenti. Come racconta La Gazzetta dello Sport, le richieste sono arrivate e anche con forza, ma la Fiorentina non vuole lasciar partire il numero 8, che è il primo convinto del progetto viola. Castrovilli non vuole lasciare Firenze, anzi vuole diventare protagonista in viola e convincere Mancini.