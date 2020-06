Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha dichiarato al sito ufficiale del club viola: "Ricominciare il campionato è una bella sensazione perché ritorni fra i tuoi compagni e, in un certo senso, anche fra i tuoi tifosi che ti seguono da casa. Sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo, combatteremo per loro. La loro assenza sarà una motivazione in più per dare tutto quello che abbiamo. Abbiamo fatto una mini preparazione, all'inizio abbiamo fatto un po' fatica però bisognava faticare per tornare in forma. Il mio ruolo? E' sempre lo stesso, la mezz'ala. Iachini mi sta aiutando sotto il punto di vista tattico. Ci attende un mini-campionato, come fosse un torneo. Noi pensiamo a partita dopo partita, quindi prepariamo la gara contro il Brescia, pensiamo solo al Brescia e a fare un risultato positivo contro di loro".